C’est un retournement total de situation. Annoncé dans un échange XXL pour Neymar, Philippe Coutinho va finalement être prêté au Bayern Munich. Le futur protégé de Niko Kovac touchera 13 millions d’euros de salaire par saison en Allemagne, soit 1 million d’euros de plus qu’au Barça. À la surprise générale donc, Coutinho ne servira pas de monnaie d’échange avec le PSG et le retour de Neymar au Barça s’annonce de plus en plus compliqué. Quoi qu’il en soit, Josep Maria Bartomeu a semblé vouloir se séparer de son joueur coûte que coûte. Selon les informations du journaliste, Max Bielefeld, rattaché à Sky Sports, le Barça souhaitait ne rien dépenser pour Philippe Coutinho cette saison. Grâce au Bayern, cela va être chose faite. En effet, les Bavarois auraient accepté un prêt payant à hauteur de 20 millions d’euros, comprenant le salaire du joueur. Le champion d’Allemagne a donc effectué le même montage économique que pour James Rodriguez puisqu’une option d’achat de 120M€ serait aussi incluse dans le deal.