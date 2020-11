La direction de l'USM Bel Abbès a trouvé un accord avec ses joueurs pour que ces derniers arrêtent la grève qu'ils ont enclenchée depuis mercredi passé pour revendiquer leur dû, a annoncé dimanche le club de Ligue 1 de football sur sa page Facebook. Une réunion a eu lieu samedi entre le directeur général de l'USMBA, Abbès Morsli, et les joueurs au cours de laquelle les deux parties ont convenu de «mettre l'intérêt du club au-dessus de toute autre considération», a précisé la même source. Le responsable de la formation de la Mekerra a profité aussi de l'occasion «pour faire un exposé sur la situation financière très difficile que traverse le club, promettant au passage de régulariser les joueurs dès que possible», a encore souligné la même source. Dans une récente déclaration à l'APS, le directeur général des Vert et Rouge a fait savoir que le blocage «pour des raisons administratives» des subventions allouées par l'APC de Sidi Bel Abbès et l'APW, estimées à 50 millions de dinars, ainsi que le retard accusé par l'entreprise Naftal pour mettre à exécution la convention de sponsoring signée entre les deux parties, il y a de cela plus d'un mois, «a complètement faussé les plans de la direction de l'USMBA et l'a mis dans l'embarras vis-à-vis de ses protégés». Selon la direction de cette formation de l'Ouest du pays, les joueurs devaient reprendre l'entraînement, hier, en effectuant deux sessions de travail sous la houlette du coach Lyamine Bougherara, en poste depuis l'été passé. L'entrée en lice de l'USMBA en championnat, dont le coup d'envoi sera donné vendredi, a été reportée en raison des engagements de son premier adversaire, le MC Alger, en Ligue des champions africaine.