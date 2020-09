Depuis quelques semaines maintenant, Luis Suarez est au centre du mercato. En effet, après la défaite du FC Barcelone contre le Bayern Munich huit buts à deux, en quart de finale de la Ligue des Champions, Quique Setién a été remplacé sur le banc du Barça par Ronald Koeman. Le coach néerlandais ne compte pas sur l'Uruguayen pour animer l'attaque de sa formation et lui a fait comprendre par téléphone. Les Catalans réfléchissaient même à résilier le contrat de l'ex-avant-centre de l'Ajax Amsterdam et de Liverpool notamment. Un attaquant de ce calibre sur le marché c'est une chose assez rarissime. Par conséquent, la Juventus, qui pense à se séparer de Gonzalo Higuain et qui vient de nommer Andrea Pirlo sur le banc de touche pour remplacer Maurizio Sarri, a flairé le bon coup, comme bien souvent. Suarez était en concurrence avec Edin Dzeko, le buteur de l'AS Roma, pour venir garnir les rangs de la Vieille Dame. Finalement cela devrait bien être le compagnon d'Edinson Cavani en sélection nationale qui devrait venir évoluer avec Ronaldo et Dybala. Selon les informations de Sky Italia, un accord a été trouvé entre le joueur de 33 ans et le club champion d'Italie en titre. Il reste toutefois un obstacle à la réalisation de ce mouvement: le FC Barcelone. Les dirigeants juventini attendent patiemment que Luis Suarez parvienne à résilier son contrat afin de s'engager pour zéro euro avec l'écurie turinoise. Ce serait un énième énorme coup (et pas coût, par conséquent) pour la Juventus sur un mercato qui peine encore un peu à démarrer.