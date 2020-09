Le CR Belouizdad cherche par tous les moyens à renforcer sa charnière centrale. Alors qu'il est en contact avancé avec le capitaine du Paradou AC, Mustapha Bouchina, une autre piste vient d'entrer en course. Il s'agit de Zidane Mebarakou, qui vient de résilier son contrat avec le MC Alger. Selon les informations en notre possession, le joueur de 31 ans a négocié avec le directeur sportif du Chabab, Toufik Kourichi, et les deux parties sont tombées d'accord sur tous les détails. En attendant l'accord de l'entraîneur, Franck Dumas, il ne reste que la signature pour que le natif de Béjaïa devient belouizdadi pour les trois prochaines saisons. Par ailleurs, les joueurs du Chabab quitteront le lieu de leur stage demain matin. Il seront au repos pendant 2 jours, avant d'y revenir et aller, ensuite, à Mostaganem, pour un stage de deux semaines.