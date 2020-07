En quête du successeur de Gonzalo Higuain, plus en odeur de sainteté, la Juventus a fait d'Arkadiusz Milik sa priorité au poste d'attaquant. Et la Vieille Dame a obtenu une première avancée dans ce dossier puisque le journaliste Gianluca di Marzio, généralement bien informé, fait état d'un accord avec le joueur! Ce dossier est loin d'être bouclé pour autant puisque le champion d'Italie en titre doit désormais s'entendre avec le club du Polonais, Naples. Comme le buteur arrive en fin de contrat dans un an et qu'il n'entend pas prolonger, les Partenopei ne se trouvent pas en position de force, mais ils ne comptent pas brader Milik pour autant, ce qui freine pour l'instant les négociations. L'inclusion dans le deal de l'ailier bianconero Federico Bernardeschi, apprécié par Naples, pourrait toutefois permettre d'aboutir à un accord.