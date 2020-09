Mustapha Zeghba, pensionnaire de la formation saoudienne de Damac FC, serait sur le point de revenir au championnat algérien via le MC d’Alger. En effet, selon les informations de Dzfoot, le portier de 29 ans, qui est en fin de contrat avec son club, compte rentrer en Algérie dès que le cham-pionnat saoudien prendra fin et l’ouverture aussi de l’espace aérien pour

pourvoir revenir au pays et parapher son contrat avec les Vert et Rouge. À vrai dire, Neghiz a insisté pour faire venir Zeghba, en remplacement de Farid Chaâl qui va faire le chemin inverse en quittant le MCA pour aller jouer au championnat saoudien.