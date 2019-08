Le feuilleton Mauro Icardi (26 ans) n’en finit plus. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants de l’Inter Milan s’activent pour trouver une porte de sortie à l’attaquant argentin. Mais voilà, ce dernier rechigne à quitter Milan et bloque les négociations. Selon les informations de Sky Italia, l’AS Monaco aurait trouvé un accord avec le club lombard pour le transfert du buteur. Les deux clubs se seraient entendus sur une indemnité estimée à 65 millions d’euros. En parallèle, l’ASM proposerait un salaire annuel de 10 millions d’euros à Icardi. Problème de taille dans ce dossier, l’intéressé s’évertue à éconduire toutes les propositions qui lui sont formulées. On est donc encore loin d’une arrivée de Mauro Icardi sur le Rocher...