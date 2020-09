L'une des légendes du CRB, Louahdi Hacène, dit «Achour», s'est éteint jeudi dernier à l'âge de 82 ans, des suites d'une longue maladie. Il a été inhumé, hier, au cimetière de Garidi (Kouba), en la présence d'une grande foule. Natif de Sétif, le défunt a rejoint le grand Chabab en 1962 en provenance de l'OM Ruisseau. Il y reste pendant 10 saisons avec, à la clé, autant de titres: 4 championnats, 3 coupes d'Algérie et 3 coupes maghrébines. Il été, aussi, sacré meilleur buteur du championnat en 1965 avec 19 réalisations. Celui que l'on surnommait «Monsieur centre en retrait» a été sélectionné à 33 reprises en Equipe nationale en inscrivant 8 buts, dont le premier de l'Algérie dans l'histoire de la CAN, en 1968 contre le Mali.» À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»