La direction du NA Hussein Dey a jeté son dévolu sur l’entraîneur Lakhdar Adjali, pour diriger la barre technique, en remplacement de Arezki Remane, démissionnaire. Après avoir songé en premier lieu à confier la barre technique à un technicien étranger, le Nasria a fini par changer d’avis après l’échec des négociations avec le Français Bernard Simondi. « Nous avons choisi un enfant du club pour essayer de redresser la barre. C’est vrai que notre intention était d’engager un technicien étranger, mais il y a eu de nouvelles données qui nous ont empêchés de le faire. Nous refusons de mettre trop de pression sur Adjali, il aura comme principal objectif le maintien et former en parallèle une équipe compétitive en vue de la saison prochaine au cours de laquelle nous allons viser le podium », a affirmé le président des Sang et Or, Mourad Lahlou. Adjali (47 ans), ancien joueur du club (1991-1994), sera secondé par Azzedine Rahim (ex-USM Alger). Hacène Nougui sera chargé de la préparation physique, alors que Brahim Boumaâchouk est l’entraîneur des gardiens. L’ancienne coqueluche du NAHD, Samir Alliche, « devrait également faire partie du staff ».