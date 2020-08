Les entraîneurs algériens de courses sur route Mohamed Allab et Souad Alloui ont obtenu une graduation avec mention « Bien », à l’issue de la formation en ligne, organisée dernièrement par l’Union arabe de cyclisme (UAC) « Allab, de la Ligue de Blida, a obtenu une moyenne de 74,09, et Alloui, de la Ligue de Béjaïa 70,62 », a précisé la Fédération algérienne de cyclisme dans un communiqué, Après la fin de cette formation, les techniciens de l’UAC s’étaient, en effet, minutieusement penchés sur le travail de chaque candidat, pour pouvoir le noter, et ce n’est qu’en cette fin de semaine que les résultats ont pu être dévoilés. La pandémie de coronavirus a considérablement perturbé le programme de compétition depuis le mois mars dernier, causant le report de plusieurs grands événements sportifs, ou carrément leur annulation. Plusieurs instances, à l’instar de l’UAC se sont alors rabattues sur le volet de la formation, en profitant de la technologie de la visioconférence pour maintenir le secteur en activité, en attendant le retour à la normale.