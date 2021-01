Les membres de l'assemblée générale (AG) de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), réunis samedi en session ordinaire à Alger, ont adopté les bilans moral et financier de l'exercice 2020 et installé les commissions de candidature et de recours en vue de l'AG élective, prévue le 2 février. L'AG ordinaire 2020 s'est tenue samedi sous la conduite de Kheïreddine Barbari, président de la FAC, en présence de 21 membres sur les 29 que compte l'AG. Les bilans moral et financier pour l'exercice 2020 ont été adoptés à l'unanimité. Par ailleurs, les membres de l'AG ont procédé à la désignation des commissions de candidature et de recours en vue de l'assemblée générale élective (AGE). La commission de candidature est composée de Mohamed-Saïd Abdedaiîm (président), Abdelghani Tobdji (membre) et Ahmed Zerguine (membre). Celle des recours est composée de Djamel Nourani, Mohamed Lalouti et Brahim Bourahla. La date limite de dépôt des candidatures est fixée à demain 12h.