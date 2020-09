Les membres de l'assemblée générale (AG) de la Ligue nationale du football amateur (LNFA), réunis lundi dernier, à Alger en session ordinaire, ont adopté les bilans moral et financier de 2019. En présence de 38 membres statutaires sur les 61 que compte l'AG de la LNFA, les participants ont aussi accordé le quitus de fin de mandat, la Ligue ayant organisé à cette occasion sa dernière réunion avant son renouvellement.

En prévision de ces joutes électorales, l'AG a élu les membres des commissions de candidatures et de recours. Rafik Chaâbane (RC Kouba), Mohamed Messahel (CRB Aïn Ouessara) et Rabah Mohamed (US Remchi) font partie de la commission de candidatures, tandis que celle de recours est composée de Mohamed Oukil (IB Lakhdaria), Hichem Bouabdellah

(CA Batna) et Redouane Nedjoum (SC Aïn Defla).

Le président de la LNFA, Ali Malek, a précisé que les membres figurant sur cette liste mais qui seront absents pour une raison ou pour une autre du comité directeur de leur club au terme des prochaines élections des associations, seront remplacés par un membre élu de leur club. L'assemblée générale a rendu par ailleurs un hommage aux disparus de la LNFA et des clubs: le docteur Mohamed Kamel Mami, médecin de la LNFA,Aïssa Annou (vice-président de la LNFA), Lamri(président USTébessa),Abdelhamid Loucif (SG WR M'sila) et Habib Louahdi, dit Achour (joueur international du CR Belouizdad). La LNFA a aussi honoré les équipes championnes de leurs groupes respectifs à l'issue de la saison 2019-2020, en l'occurrence le CR Ouled Djellal (Est), le CR Témouchent (Ouest) et le CR Béni Thour (Centre).