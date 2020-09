Les membres de l’Assemblée générale (AG) de la Fédération algérienne de natation (FAN), réunis ce samedi à Alger en session ordinaire, ont adopté à l’unanimité les bilans moral et financier de l’exercice 2019. Ce rendez-vous s’est déroulé en présence de 30 mem-bres sur les 47 votants que compte l’AG de la FAN et d’un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Au terme de l’AG ordinaire (AGO), le président de la FAN, Mohamed Hakim Boughadou, a salué le «haut niveau des membres de l’assemblée, leur engagement et l’esprit de transparence, de respect et de démocratie qui a toujours empreint les échanges au sein de la grande famille natatoire». Les AGO des Fédérations devaient se dérouler entre février et avril derniers, mais ont été reportées en raison de la pandémie de Covid-19. Le MJS a décidé récemment de lever l’interdiction d’organisation des AGO des clubs, associations et Fédérations nationales sportives.