L’Union des Fédérations sportives algériennes (UFSA) tiendra une réunion jeudi prochain à Alger pour finaliser et adopter ses statuts et règlements généraux afin de remettre, dans la semaine qui suit, les documents nécessaires au ministère de l’Intérieur pour obtenir l’agrément, a indiqué dimanche son président, Hakim Boughadou.

Des présidents de fédération se sont réunis dimanche à la salle de conférences du stade 5-Juillet (Alger) pour la troisième fois dans le but d’arrêter le nombre des membres qui vont constituer le bureau exécutif de l’UFSA.

Outre le président, le bureau exécutif de l’UFSA sera composé de 11 membres « qui vont travailler pour le développement de cette association ».

« L’UFSA tend la main au Comité olympique et aux pouvoirs publics et peut apporter beaucoup, que ce soit pour le premier ou le ministère de tutelle, mais aussi pour les associations à la base, sachant pertinemment que nous, présidents et responsables issus du mouvement sportif algérien, pouvons bonifier cette expérience avec des propositions pour améliorer la pratique sportive de masse et de haut niveau », a indiqué Boughadou.