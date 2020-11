Suite au dernier communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF) où elle a répondu sèchement aux déclarations du directeur de l'administration du MC Alger, Mehdi Aïzel, qui a fustigé la FAF et la LFP au sujet du joueur camerounais, Rooney Eva Wankewai, accusé d'avoir falsifié son certificat de transfert international, la direction du Mouloudia a répliqué à son tour. Ainsi, l'administration du Vieux club de la capitale apporte les précisions suivantes: «Premièrement, le Doyen a contracté avec le joueur Rooney par voie légale conformément aux règles régissant le cham-pionnat de football professionnel, notamment l'article 5, qui stipule des conditions que doit remplir le joueur étranger. À cet égard, le certificat du joueur international a été présenté dans le dossier de qualification au niveau de la LFP pour qu'il puisse être inscrit et qualifié, après s'être assuré de l'exactitude des données contenues dans le certificat remis à la LFP via la FAF. Cette dernière doit à son tour contacter son homologue camerounaise suivant les modalités légales officielles pour confirmer son statut international pour une période d'au moins 2 ans.»

La direction algéroise indique alors que «la FAF l'a malheureusement réhabilité sans vérifier l'exactitude des informations présentées dans le certificat international qui, selon la procédure, constitue une violation flagrante des lois, notamment de l'article 5 du règlement du championnat professionnel». Le communiqué du MCA rappelle, en outre, que la direction du club, après que la FAF a demandé un document confirmant le statut du joueur, s'est étonnée que ce dernier n'ait pas rempli son devoir comme stipulé dans le règlement.

Elle a donc contacté le secrétaire général de la Fédération algérienne de football afin d'activer l'article 5 et de s'assurer du statut international du joueur Rooney. «Le SG de l'instance fédérale a entamé les démarches avec son homologue de la Fédération camerounaise et poursuivi le dossier jusqu'à la réception de la réponse choquante de la Ligue, à savoir que les informations contenues dans le témoignage du joueur étaient falsifiées», précise le communiqué du MCA. La même source indique également:

«Deuxièmement, l'administration du Mouloudia a entamé les procédures conformément aux règlements régissant le cham-pionnat, notamment les articles 108, 43, 44 et 37 et l'article 92 du règlement disciplinaire. Mais le résultat a été le rejet de toutes les demandes, malgré le fait que les superviseurs des organismes de football ont confirmé dans leurs interventions via des canaux que le certificat est falsifié, ce qui nécessite son annulation automatique par la Fédération conformément aux lois et à intenter une action en justice contre le contrevenant.». Et d'ajouter: «Par ailleurs, la direction du club a déposé une plainte contre le joueur devant les autorités judiciaires compétentes et l'affaire est au niveau de l'enquête pour entendre toute personne liée de près ou de loin à l'affaire.».

Le MCA poursuit: «Troisièmement, la direction du club a décidé de tenir un point presse, à l'issue de la clôture de la période des transferts pour éclairer l'opinion publique du football et les supporters du club sur les procédures et les détails de l'affaire après épuisement des moyens légaux.

À cet égard, la direction du Mouloudia a été surprise par les déclarations de la FAF qui a attaqué les dirigeants du club, les accusant de gaspiller l'argent public et de conclure des contrats avec le joueur Rooney, oubliant l'erreur fatale commise par la Ligue lors de la qualification du joueur sans s'assurer de l'exactitude des informations contenues dans son témoignage, et c'est une erreur impardonnable aux conséquences graves et qui n'a rien à voir avec le procès intenté par le joueur devant la FIFA, et que la direction du club défendra fermement ses droits en convoquant toutes les parties liées à la qualification du joueur, sans examiner les dispositions et les règlements et déterminer les responsabilités selon la loi.». le communiqué de la direction du MCA a ainsi conclu: «Au final, l'administration du Mouloudia d'Alger confirme que toutes les personnes qui ont activé le point presse sont des officiels de la compagnie du Doyen et non des semi-officiels, comme cela a été publié dans le communiqué de la Fédération algérienne de football.»