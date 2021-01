Le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi, a annoncé jeudi, à partir de Tipasa, l'affectation de structures relevant du Centre national de regroupement et préparation des talents de l'élite sportive de Fouka au profit de 6 fédérations sportives olympiques. Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une visite de travail à Tipasa, durant laquelle il était accompagné par la secrétaire d'Etat chargée du Sport d'élite, Salima Souakri, Khaldi a fait cas de l'affectation de «6 salles sportives, au niveau de cet établissement, au profit de fédérations sportives olympiques, en vue de garantir une préparation idoine aux élites sportives nationales, qui s'apprêtent pour des rendez-vous sportifs d'importance», a-t-il indiqué. Soulignant, en outre, que cette visite lui a permis, de s'«enquérir de l'état des lieux du secteur et de ses perspectives d'avenir, tout en insufflant la dynamique nécessaire pour le sport d'élite, qui s'apprête pour de nombreuses compétitions, dont les Jeux méditerranéens prévus pour juin 2022», a-t-il dit. «La visite d'aujourd'hui a été couronnée par une somme de décisions, à leur tête l'affectation de 6 salles, réalisées dans les normes mondiales, au profit d‘autant de fédérations sportives olympiques», a souligné Khaldi. Il a, par ailleurs, donné des instructions fermes en vue du parachèvement du Centre de regroupement de l'élite sportive de Fouka, dont le taux d'avancement est estimé actuellement à plus de 80%, «avant la fin du premier semestre de cette année». Lancé en réalisation en 2012 pour une enveloppe de plus de 2,2 milliards de DA, ce centre de regroupement sportif dispose de 11 salles dédiées aux sports olympiques, dont la lutte, l'haltérophilie, le karaté, le judo, le tennis de table, et le taekwondo, outre une piscine semi-olympique (50 mètres), un terrain de football doté d'une pelouse naturelle, et d'autres terrains pour le basket-ball, le volley-ball, le handball, en plus d'une salle de conférence, et d'un hôtel de 120 lits, entre autres.