Il y a des doutes sur la légalité du processus au niveau des statuts et sur un éventuel conflit d’intérêts, puisque Fatma Samoura conservera sa casquette de SG de la FIFA pendant qu’elle aidera la CAF. Décision d’urgence ou à la hâte? La nomination jeudi de la numéro deux de la FIFA Fatma Samoura comme déléguée générale pour l’Afrique a créé des tensions entre la Confédération africaine (CAF), qui défend son droit d’être aidée, et l’UEFA, qui conteste ce choix. «Je ne peux pas approuver cette proposition à l’heure actuelle», a lancé le président de l’UEFA Aleksander Ceferin, dans une lettre que l’AFP s’est procurée. Sa réponse a jeté un froid quelques heures après les propos de son homologue de la CAF Ahmad Ahmad qui se félicitait de l’intervention de la FIFA pour remettre d’équerre l’instance critiquée de toutes parts depuis plusieurs mois: «Il n’y a pas mieux que la FIFA pour venir voir ce qu’il se passe à l’intérieur de la CAF.» Mme Samoura a été nommée pour superviser le fonctionnement de la CAF pendant six mois, à partir du 1er août. Sous sa tutelle, un audit doit être mené pour redresser une organisation fragilisée par les soupçons de corruption autour de son président, et une organisation heurtée de la CAN qui débute vendredi, entre autres. Problème, le président de l’UEFA, membre du Conseil de la FIFA, le gouvernement du football mondial, n’est pas d’accord avec sa désignation, sur le fond comme la forme. «C’est inconcevable d’envoyer une lettre en plein milieu de la nuit (reçue à 1h30 ce matin) et attendre ma réponse avant 10h30 ce matin. Je veux toujours aider, mais le Bureau du Conseil de la FIFA ne pourrait être réduit à une simple chambre d’enregistrement», a-t-il écrit.