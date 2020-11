L’Association des Fédérations internationales des sports olympiques d’été (ASOIF) tiendra son assemblée générale élective, le 9 novembre en ligne, a annoncé son Conseil sur le site officiel de l’instance. « Suite à une réunion organisée en vidéoconférence pour arrêter les points clés à discuter lors de la prochaine AG élective, le Conseil de l’association des Fédérations internationales olympiques d’été (ASOIF) a arrêté la date du lundi prochain pour la tenue de l’AG en mode virtuel », a indiqué le communiqué du Conseil, rappelant que cette AG était initialement prévue pour le printemps de l’actuelle année, mais reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Le vote se déroulera par des moyens électroniques sécurisés lors de la réunion virtuelle. L’AG décidera également de certains amendements aux statuts de l’ASOIF pour garantir un langage non sexiste et permettre à l’Association de tenir son Assemblée générale virtuellement et de voter par voie électronique à l’avenir.