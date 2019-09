La FAF a annoncé l’organisation, mardi prochain à partir de 10h au CTN de Sidi Moussa, d’une Assemblée générale ordinaire tenue en session extraordinaire avec un point unique inscrit à l’ordre du jour : l’adoption d’un nouveau système pyramidal de compétition Pour précision, la FAF rappelle que le système de compétition est annoncé au début de chaque saison sportive et non pas avant, soit une fois le nombre de clubs engagés connu comme le rappellent les articles concernant les modalités d’accession et rétrogradation.

Le nouveau système pyramidal de compétition à pour objectif « de sauver le professionnalisme en réduisant le nombre de clubs professionnels », avait indiqué le président de la FAF Kheireddine Zetchi . Le principe est la création d’une seule Ligue professionnelle à 18 clubs, et une Ligue 2 amateur à deux groupes pour la saison 2020-2021, mais les modalités d’accession et de rétrogradation seront prédéfinies ultérieurement. La division inter-régions pourrait disparaître. Il y aura également l’instauration d’un cham-pionnat d’élite pour les jeunes.