Avant d'affronter Liverpool, aujourd'hui, en Premier League (17h30), Pep Guardiola a exprimé son sentiment général sur l'équipe dirigée par Jürgen Klopp. Il a aussi donné quelques indications sur la forme de son groupe. Et Manchester City devra se passer du meilleur buteur de son histoire, Sergio Agüero. «Il n'est pas prêt», a expliqué l'ancien entraîneur du Barça et du Bayern. Agüero a raté le début de la saison en raison d'une blessure au genou, puis a subi une lésion musculaire à peine une semaine après son retour. Il était de retour à l'entraînement plus tôt cette semaine mais n'est pas assez en forme pour affronter Liverpool, bien qu'il y ait de meilleures nouvelles concernant Gabriel Jesus, qui est disponible. Le Brésilien est revenu en milieu de semaine, marquant lors de la victoire en Ligue des Champions contre l'Olympiacos (3-0) et il pourrait débuter contre les Reds.