Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a défendu jeudi dernier au Caire le bilan de ses deux premières années à la tête de l’instance, ainsi que sa nouvelle collaboration avec la Fédération internationale de football association (FIFA) pour remettre de l’ordre dans la maison du football africain éclaboussée par plusieurs scandales. « Notre train de réformes doit avancer plus de deux ans après mon élection », insiste le président qui s’est dit « heureux d’être à la tête de la CAF, malgré les aléas. » Le président de la CAF a insisté, lors des travaux de l’assemblée générale (AG), sur l’important programme de réformes au niveau des compétitions et a notamment insisté sur les zones qui « deviendront des bureaux décentralisés de la CAF, pour engager des actions décisives sur le plan du développement du football dans le continent. » Ahmad a annoncé une subvention de la FIFA d’un million de dollars par an pour le développement de ces zones ainsi qu’une enveloppe annuelle de la CAF de 500 000 dollars par zone. Autre annonce du dirigeant de la CAF : l’augmentation de 100 000 à 200 000 dollars de la dotation annuelle versée aux associations membres. Le Malgache a aussi mentionné en ouverture de la 41e assemblée générale de la Confédération africaine de football au Caire, l’augmentation substantielle des indemnités versées aux arbitres et aux officiels des matchs « pour donner une nouvelle dynamique aux activités générales de notre confédération ». Le président de la CAF a insisté, dans le flux des nombreuses réformes entreprises, sur la mise en place de la commission de gouvernance de la CAF, qui va s’occuper de l’éthique et de la conformité des règles, et ce, en toute autonomie et indépendance. Un grand sommet sera organisé d’ici à la fin de l’année sur la gouvernance du football africain. « Nous voulons ouvrir la CAF à tous ceux qui pourraient nous aider à rattraper ce retard », insiste Ahmad Ahmad. Il s’est aussi inquiété du fait que « la CAF aujourd’hui n’a pas de statut juridique, n’est ni une association régie par la loi égyptienne ni une organisation continentale avec un accord de siège. » « Je lance un cri d’alarme sur ce sujet délicat. Tant que l’Egypte ne nous donne pas cet accord de siège, tout peut arriver. Ce qui s’est passé à Paris est une conséquence directe de cette situation », a souligné le patron de la CAF. D’autre part, Ahmad a estimé que la collaboration entre la CAF et la FIFA est nécessaire et aura des résultats. « Il y a 3 ans, Gianni Infantino entamé des réformes dans une institution en crise. Il arrive seul. En juin dernier, il est réélu à l’unanimité. » « La FIFA, c’est notre maison mère et je remercie le président Infantino d’accompagner notre confédération pour mettre de l’ordre et parachever les réformes entreprises », a expliqué Ahmad. Le président de la CAF réaffirme que c’est lui qui a demandé l’aide de la FIFA « devant une situation qui s’est aggravée. J’ai demandé un soutien pour rattraper le retard acquis depuis longtemps. Nous sommes en retard par rapport à d’autres confédérations, on ne va pas se le cacher. » Ahmad a fait applaudir Gianni Infantino par l’assemblée générale pour avoir accepté que « notre sœur Fatma Samoura vienne nous aider. Ceux qui veulent le développement de l’Afrique ne doivent pas avoir de commentaires négatifs sur ce choix. » A noter que les travaux de la 41e AG ont été marqués par la présence des ambassadeurs de la coupe d’Afrique des nations 2019, dont Samuel Eto’o et Rabah Madjer.