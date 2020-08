Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, s'est dit indécis à l'idée de se présenter pour un second mandat en 2021, à la tête de l'instance continentale. «Je prends toujours conseil auprès de toutes les parties prenantes du football africain. Une fois que ce sera fait, je pourrai dire si je me lance ou non», a déclaré Ahmad Ahmad à BBC Sport Africa. La prochaine élection présidentielle de la CAF doit avoir lieu en mars 2021 en Ethiopie, où le Malgache a détrôné de façon spectaculaire le dirigeant de longue date, le Camerounais Issa Hayatou, en 2017. «Je n'exerce pas cette fonction par ambition personnelle. Je le fais bien plus par motivation collective et actuellement, même si j'y réfléchis un peu, je ne veux pas trop y penser. Je préfère mettre mon énergie dans les obligations auxquelles la CAF doit faire face ces jours-ci, qui sont très urgentes», a-t-il ajouté.