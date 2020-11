Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, qui avait été testé positif au Covid-19 le 30 octobre dernier, a quitté l’hôpital, a indiqué l’instance sur son site officiel. Après une période d’isolement et d’observation à l’AS Salam International Hospital du Caire (Egypte), les médecins l’ont autorisé à sortir. Ces derniers lui ont prescrit au moins 20 jours de convalescence, durant lesquels il est appelé à limiter ses efforts, afin de recouvrer totalement son énergie. Ahmad Ahmad, qui brigue un second mandat à la tête de la CAF, a remercié à cette occasion ses vice-présidents ainsi que le SG de la CAF, lesquels, ont assuré, certaines missions, que le président n’était alors pas en mesure d’accomplir. Outre le Malgache, trois autres candidats sont en lice pour la présidentielle de la CAF. Il s’agit du président de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) Ahmed Yahya, de l’homme d’affaires sud-africain Patrice Motsepe et de l’ancien président de la Fédération ivoirienne (FIF), Jacques Anouma.