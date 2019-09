L’ex-président du MC Oran, Ahmed Belhadj, a émis le vœu de racheter la majorité des actions de la société sportive de l’USM Bel Abbès lui permettant de présider ce club de Ligue 1 de football. Dans ce registre, une première réunion a regroupé cette semaine Belhadj avec l’actuel président du club, Abdelghani El Hannani, et quelques actionnaires de la SSPA en question dans l’un des hôtels de la ville pour discuter des procédures à engager pour éventuellement conclure la transaction. Cependant, et même si El Hennani s’est montré prêt à vendre ses actions au profit de Belhadj, il a néanmoins demandé un temps de réflexion pour « notamment en consulter les autorités locales » avant de donner sa réponse définitive. Pour rappel, Belhadj, qui s’est retiré cet été de la présidence du MC Oran, un autre club de l’élite, détient toujours la majorité des actions de cette formation qu’il a dirigée pendant cinq ans.

Par ailleurs, le nouvel entraîneur de l’USMBA, Abdelkader Yaïche, a signé son contrat avec le club dimanche soir, lequel bail s’étalant jusqu’à la fin de la saison en cours, indique-t-on de même source. Il succède à Younes Ifticène, qui a démissionné de son poste après seulement la première journée du championnat, et qui avait à son tour remplacé quelques semaines auparavant Sid Ahmed Slimani, démis de ses fonctions au cours même de la préparation d’intersaison.