Vice-champion d'Afrique et arabe de kick-boxing chez les -63 kg, le jeune Constantinois Houssem Ahmed-Yahia vise encore loin et ambitionne d'enrichir son palmarès, déjà truffé de médailles nationales, arabes et continentales, de titres mondiaux. Athlète du MC Constantine, fondé en 2000, Ahmed-Yahia (26 ans) confie à l'APS que le sport de combat l'a toujours passionné et son adhésion au MCC lui a permis de se distinguer dans cette discipline. «J'ai travaillé dur depuis le lancement de ma carrière sportive et je visais toujours une place sur le podium», a-t-il soutenu. Ahmed-Yahia, avec sa volonté de fer, assure qu'il ambitionne de participer aux compétitions internationales qui seront organisées après la levée du confinement et des mesures imposées par l'actuelle crise sanitaire. Et d'ajouter: «Ma médaille de vice-Champion arabe en 2019 à Alger et celle de vice-champion d'Afrique en 2018 au Cameroun sont venues étoffer la série de titres nationaux remportés qui m'encouragent à travailler davantage pour participer aux combats des prochains meetings internationaux.». «Depuis que j'ai rejoint l'équipe nationale en 2017, j'oeuvre à représenter au mieux mon pays dans les spécialités de kick-boxing et full-contact», a-t-il encore confié. Détaillant avec fierté son parcours et palmarès, il relève qu'il a été cinq fois champion d'Algérie en kick-boxing entre 2016 et 2020 et vainqueur à deux reprises de la coupe d'Algérie en 2017 et 2019 dans la même discipline. «C'était très difficile de remporter ces titres et c'est encore plus ardu pour moi de ne pas pouvoir enrichir davantage mon palmarès après la suspension de toutes les activités sportives en raison de la pandémie de coronavirus», a-t-il regretté. La fermeture des salles d'entraînement en raison de la propagation du coronavirus était «une autre rude épreuve», notamment sur le plan psychologique, avoue l'athlète constantinois. «Je travaille dans une station multiservices et mes gains ne me permettent pas de subvenir à mes besoins d'athlète et d'acquérir un matériel de sport pour m'entraîner. J'ai essayé de préserver ma condition physique en m'entraînant à la forêt d'El Baraouïa, à 40 km de mon domicile, mais c'est difficile», a-t-il souligné. Et de renchérir: «Heureusement, l'entraîneur du MCC, Mohamed Guedjali m'a soutenu au cours de cette période et m'a orienté et encadré en vue de surmonter cette épreuve particulière dans le but de maintenir la forme physique et mon état d'esprit et afin de me préparer pour les prochaines compétitions.»