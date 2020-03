Le Marocain Walid Ahouda et son coéquipier le Namibien Connor Henry Van Schalkwyk ont remporté vendredi le tableau double garçons du Tournoi international « Juniors » au Tennis club Les Palmiers de Ben Aknoun (Alger), après leur succès devant le duo portugais composé de Tiago Pereira et Tomas Pinho au super tie-break. Chez la gent féminine, le sacre est revenu aux têtes de série N.2, les Italiennes Anastasia Abbagnato et Virginia Ferrara, qui ont dominé dans un match à sens unique (6-1, 6-1), le duo classé tête de série N.1 et composé de l’Espagnole Naroa Aranzabal et la Britannique Cheri Darley. Les Algériens Aymen Ali Moussa et Bouchra Rehab Mebarki ont été éliminés aux quarts de finale après leurs défaites respectivement devant le Marocain Walid Ahouda (5-7, 2-6) et l’Egyptienne Yasmine Ezzat (3-6, 5-7). Le reste des athlètes algériens engagés ont été éliminés dès les premiers tours, à savoir: Mohamed Ali Abibsi, Mohamed Forkane Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et Brahim Soltani.