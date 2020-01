Après une très longue période d'instabilité et de crise au NA Hussein-Dey entre les responsables de l'équipe, d'une part et le staff technique dirigé par Lakhdar Adjali et les fans d'autre part, tout semble plus calme depuis la venue du coach Azeddine Aït Djoudi. D'ailleurs, juste après le dernier match amical face à la

JS Saoura (0-0), avant-hier sur le terrain annexe du stade du

5-Juillet, des supporters ont bien discuté avec le coach Aït Djoudi où ils se sont mis d'accord pour réunir leurs efforts afin de permettre à l'équipe de se maintenir en Ligue 1. Aujourd'hui, et à une semaine du début de la phase-retour du championnat, le NAHD occupe l'avant-dernière place au classement avec un total de 15 points soit à un point seulement de la lanterne rouge l'US Biskra, et à un point également du premier relégable, le NC Magra, et à deux du premier non-relégable, l'ASO Chlef. C'est dire que la phase-retour s'annonce bien difficile pour les Sang et Or, qui doivent d'ailleurs l'entamer par un périlleux déplacement à Tizi Ouzou où ils renconatreront la JS Kabylie le 5 février prochain. Aït Djoudi a pris ses fonctions le 16 janvier dernier, soit juste après que l'enfant du club et l'ex-international, Chaâbane Merzekane, ait été nommé nouveau directeur sportif. Le coach est aidé dans sa tâche par Samir Alliche et Nacer Zekri. Le choix du lieu du stage, ponctué par plusieurs joutes amicales, n'est pas fortuit, puisqu'on a voulu éviter toute pression sur les joueurs afin de bien préparer le groupe à la phase-retour. D'ailleurs, à l'issue de ce stage, Ait Djoudi n'a pas caché sa satisfaction en indiquant entre autres: «Les conditions du stage ont été excellentes, avec les infrastructures et les très bonnes conditions d'hébergement et de restauration. De plus, et c'est très important. Les joueurs ont bien répondu sur et en dehors du terrain. Ils sont à remercier pour leur sérieux et leur application. Ceci, sans oublier mes adjoints, Zekri et Alliche, qui m'ont été d'un grand apport», a indiqué le coach du NAHD. D'autre part, il a tenu à préciser: «J'ai constaté jusque-là qu'il y a un effectif prometteur au sein de notre équipe. Nous nous sommes renforcés avec trois joueurs de valeur, qui sont appelés à apporter le plus escompté. Ce qui manque à nos jeunes, c'est la confiance et le fait qu'ils soient mis dans les meilleures conditions pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes.». Le coach des Sang et Or n'a pas omis de signaler qu'il se pourrait qu'il ne serait pas sur le banc de touche lors du match face à la JS Kabylie, le 5 février. La cause est très simple: Adjali l'ex-coach du NAHD n'a pas encore officiellement résilié son contrat avec le NAHD et lui, n'a pas également résilié le sien avec l'AS Aïn M'lila. Ait Djoudi se contente de dire simplement: «Je ne veux vraiment pas aborder le sujet car c'est un volet administratif. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le travail à faire sur le terrain.» Pour le moment, après avoir effectué un stage ponctué par trois matchs amicaux, Aït Djoudi a donné deux jours de repos à ses joueurs avant de reprendre les entraînements demain sur le terrain au complexe de Bensiam.