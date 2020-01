Malgré le refus de l’entraîneur Lakhdar Adjali de signer la résiliation de son contrat avec les dirigeants du NA Hussein-Dey, les dirigeants du club entament la recherche de son successeur. Plusieurs noms ont circulé, ces derniers temps, mais selon certaines sources, la plus proche reste celle de Azzedine Aït Djoudi, sans club depuis son départ de l’AS Aïn M’lila. Le coach en question, qui a déjà drivé le NAHD, aura un rendez-vous avec le directeur général des Sang et Or, Mourad Lahlou, dans les heures à venir. Selon d’autres sources, Aït Djoudi est prêt à accepter l’offre et relever le défi, mais le fait que les dirigeants qui vont négocier avec lui sont rejetés par l’ensemble des supporters, le laisse réticent. Il veut travailler dans un environnement sain, afin de mener comme il se doit sa mission et sauver l’équipe du spectre de la relégation. La direction est contrainte de trancher au plus vite concernant cet épineux dossier, surtout que la préparation hivernale est des plus importantes pour gommer le maximum de carences en prévision de la seconde moitié de la saison.