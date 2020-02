L'entraineur du NA Hussein-Dey, Azzedine Ait Djoudi, a été sanctionné de deux matchs de suspension à partir du 10 février pour «critique d'un officiel dans les médias». Outre les deux matchs «d'interdiction du terrain et de vestiaires», le coach des Sang et Or devra s'acquitter d'une amende de 100 000 DA. De son côté, l'entraîneur de la JS Saoura, Meziane Ighil a écopé d'un match de suspension et 30 000 DA d'amende pour «contestation de décisions» lors du match perdu par son équipe face au MC Alger (0-1). L'entraîneur des gardiens du MC Alger Chriet Fouad est quant à lui suspendu un mois et 100 000 DA d'amende pour «propos injurieux à la dignité et à l'honneur», lors du match contre la JSS. En Ligue 2, l'entraîneur du DRB Tadjenanet, Mustapha Biskri, exclu lors du match contre l'AS Khroub pour «mauvais comportement envers officiel» a été sanctionné de deux matchs de suspension.

L'entraineur des gardiens du RC Relizane, Hammou Bouabdellah, exclu pour «propos injurieux pourtant atteinte à la dignité et à l'honneur», est suspendu pour un mois et 100 000 DA d'amende. Le défenseur de l'USM Harrach, Farès Benabderrahmane, sorti par l'arbitre pour «jeu brutal» lors de la défaite face au MCE Eulma (0-2) a écopé de deux matchs de suspension.