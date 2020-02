L’entraîneur du NA Hussein-Dey, Azzedine Aït Djoudi, a annoncé, hier, avoir mis fin à ses fonctions à la tête de la barre technique des Sang et Or. Il a beau appeler les dirigeants de son club à intervenir pour régler la situation de ses joueurs, sans pour autant que ses appels aient eu de suite. Après le dernier faux-pas à domicile face à l’USMBA (1-1), des informations avaient laissé entendre que la direction du club a limogé Aït Djoudi, avant que le concerné ne déclare qu’il s’agissait de « rumeurs non fondées ». Ce départ de Aït Djoudi, s’il confirme, viendra compliquer davantage la situation de l’actuelle lanterne rouge du championnat de Ligue 1, qui se déplacera samedi prochain chez l’ES Sétif, dans le cadre de la 20e journée du championnat de Ligue 1.