Le Franco-Algérien Rayan Aït Nouri ne pourra entamer la saison avec Angers. Le SCO a en effet indiqué que son latéral de 19 ans avait été contrôlé positif au

Covid-19. « Ce jeudi 20 août, le groupe angevin passait pour la 9e fois les tests PCR de dépistage du Covid-19. Les résultats sont tombés et font état d’un cas positif au sein de l’effectif professionnel. Il s’agit de Rayan Aït Nouri », indique le club angevin dans un communiqué. « Le joueur concerné, qui ne présente pas de symptômes, a été placé en quatorzaine et tout le groupe, staff compris, demeure sous la surveillance renforcée du médecin du club. De nouveaux tests seront effectués la semaine prochaine et Rayan Aït Nouri sera soumis à des examens complémentaires préalables à son retour. » Ce cas ne remet pas en cause la tenue du match que doit disputer le SCO à Dijon, aujourd’hui pour la première journée de Ligue 1.