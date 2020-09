Le milieu récupérateur du MC Alger, Mehdi El Ouertani, est donné partant du club et semble intéresser plusieurs clubs égyptiens. Le joueur, arrivé l’été dernier au Mouloudia, après trois saisons avec le NA Hussein Dey, et qui est lié avec le MCA jusqu’en 2022, devrait selon toute vraisemblance, partir et ne devrait pas débuter la saison en Algérie. En effet, le natif de Marseille et âgé de

30 ans, serait sur les tablettes d’Al Ismaily et ENPPI lui qui était proche de signer à Pyramids l’été dernier avant de rejoindre le MC Alger. Il avait été remarqué en 2019 en coupe de la CAF avec, notamment deux matchs plein-face à Zamalek que le NAHD avait poussé deux fois au partage des points.