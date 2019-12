Le club qatari Al Sadd SC a été battu par le club mexicain de FC Monterrey (2-3), lors du second quart de finale du mondial des clubs de football, disputé samedi soir à Doha. Les buts ont été inscrits par Leonel Vangioni (23’), Rogelio Funes (45’) et Carlos Rodriguez (77’) pour CF Monterrey, Baghdad Bounedjah (66’) et Abdelkrim Hassan Al Haj Fadhlalla (89’), pour Al Sadd SC. Le club mexicain assure ainsi sa qualification pour la demi-finale face à Liverpool, mercredi 18 décembre. De son côté l’équipe qatarie disputera mardi 17 décembre le match de classement pour la 5e place face à l’Espérance ST, battue dans le premier quart de finale par le club saoudien Al Hilal (0-1). La première demi-finale opposera mardi le club brésilien CR Flamingo à l’équipe saoudienne Al Hilal et la seconde demi-finale, prévue mercredi, réunira le club mexicain CF Monterrey et l’équipe anglaise de Liverpool.