En marge du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) féminin des moins de 21 ans (U21), le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a reçu le président de l’UNAF, Abdelhakim Al-Shalmani, son secrétaire général, Mahmoud Hamami, ainsi que les autres officiels de cette instance et les chefs de délégations des sélections participantes, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Lors d’un dîner organisé en l’honneur des hôtes de l’Algérie, les présents ont énormément échangé et partagé leurs avis, en présence également de quelques membres du Bureau fédéral, comme Amar Bahloul, Abdallah Gueddah, Mohamed Ghouti et Radia Fertoul. Des distinctions honorifiques ont été offertes aux officiels de l’UNAF qui, à leur tour, ont tenu à rendre hommage à la FAF, à son président et aux membres du BF, sans oublier les organisateurs du tournoi des U21 féminines qui ont veillé à sa réussite de bout en bout.