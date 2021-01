C'est la fin d'une belle histoire d'amour entre le Bayern Munich et David Alaba (28 ans). Arrivé en 2009 en provenance de l'Austria Vienne pour terminer sa formation, l'international autrichien va quitter le club allemand, à l'issue de son contrat, en juin prochain. Alors que ses dirigeants, mis sous pression par son agent, Pini Zahavi, ont perdu espoir de le prolonger, le latéral gauche a déjà choisi sa future équipe. En effet, Marca révèle qu'Alaba a décidé de s'engager en faveur du Real Madrid. En dépit des intérêts très prononcées du FC Barcelone, Manchester City, Chelsea, Liverpool, la Juventus ou encore le Paris Saint-Germain, le natif de Vienne a été séduit par la perspective d'évoluer au sein d'une formation mythique dirigée par une légende vivante du football comme Zinedine Zidane. Selon le média espagnol, tout est déjà bouclé entre Alaba et le Real Madrid. Et pour cause, le joueur, libre de signer où il le souhaite depuis le 1er janvier, a d'ores et déjà passé sa visite médicale avec la Maison Blanche. Il portera les couleurs merengue au cours des quatre prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2025, avec, en plus d'une grosse prime à la signature, un salaire annuel de 11 millions d'euros. Si Alaba, dans la force de l'âge, a tout pour réaliser une belle aventure en Espagne, il s'agit bien évidemment d'un énorme coup pour le vainqueur de la dernière Liga. Capable de jouer au milieu, son poste originel, offensif et défensif, Alaba, valorisé à hauteur de 65 millions d'euros, a excellé en tant que latéral gauche et en défense centrale avec le Bayern. Une polyvalence assez exceptionnelle qui va forcément être très utile au Champion du monde 1998.