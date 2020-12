Ce n'est aujourd'hui un secret pour personne. Sauf retournement de situation de dernière minute, David Alaba devrait bel et bien quitter le Bayern Munich à l'issue de son contrat en juin prochain. Si le Real Madrid et le Paris Saint-Germain n'ont jamais caché leur intérêt pour le latéral gauche autrichien de 28 ans, AS indiquait la semaine dernière que Manchester United serait entré dans la course après avoir pris un «contact officiel» avec les représentants du joueur. Mais le quotidien anglais The Telegraph affirme le contraire. Selon ce dernier, le manager de MU, Ole Gunnar Solskjaer souhaiterait signer un milieu de terrain l'été prochain mais il serait peu probable qu'il se joigne à la course menant au natif de Vienne. De quoi laisser le champ libre au PSG ou au Real?