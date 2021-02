Plusieurs médias espagnols l'ont annoncé: David Alaba est très bien parti pour rejoindre le Real Madrid au terme de son contrat avec le Bayern cet été. On parle d'un contrat de cinq ans, avec un salaire de

11 millions d'euros net par saison. Du côté de Madrid, on le voit comme un énorme coup à faire, compte tenu de son niveau, de sa polyvalence et de son expérience du foot d'élite. Mais comme l'explique AS, certains dirigeants ont aussi des doutes. Au total, David Alaba coûterait 110 millions d'euros (salaire + charges) au Real Madrid sur la durée de son contrat, sans parler d'éventuelle prime à la signature ou de commission pour son agent Pini Zahavi. Ainsi, même s'il venait libre de tout contrat, il s'agirait tout de même d'un investissement considérable en temps de crise. Et l'âge relativement avancé du joueur fait douter les dirigeants en question: au terme de son contrat, David Alaba, qui aura 29 ans au moment de sa signature, sera-t-il toujours à un niveau justifiant un tel salaire? Son historique de blessures refroidit également du monde à Madrid.