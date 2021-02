C'était attendu et surtout déjà largement relayé par la presse européenne. C'est désormais officiel, David Alaba quittera le Bayern Munich à l'issue de la saison en cours et de son contrat, qui s'achève en juin prochain. Les deux parties ne se sont pas entendues sur une prolongation et le défenseur polyvalent âgé de 28 ans a annoncé en conférence de presse qu'il avait bien pris sa décision. «J'ai décidé de faire autre chose après cette saison, de quitter le club.

Ça n'a pas été un décision facile à prendre, je suis ici depuis 13 ans et je porte ce club dans mon coeur», a-t-il lancé. Par contre, il assure ne pas avoir choisi sa future destination.