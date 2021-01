Libre de discuter avec n'importe quel club depuis le début du mois de janvier, David Alaba ne manque certainement pas d'offres pour la saison prochaine. Le défenseur polyvalent de 28 ans, qui a refusé de prolonger son contrat avec le Bayern Munich, sera libre en juin prochain. Une occasion en or que les grandes écuries européennes ne veulent pas laisser passer. Si pour le moment le Real Madrid semble le plus avancé dans les négociations, Liverpool pourrait bien chambouler les plans de Zinedine Zidane. Selon le Daily Express, les Reds auraient proposé un contrat de presque 10 millions d'euros par an à l'Autrichien pour le convaincre de les rejoindre l'été prochain. Une rumeur à prendre avec des pincettes, sachant que Jürgen Klopp a clarifié la situation ce jeudi en conférence de presse. Le manager de Liverpool estime qu'il est peu probable que le club recrute un défenseur central cet hiver.