Le nouveau sélectionneur de la petite balle algérienne, le Français Alain Portes, est arrivé vendredi dernier en compagnie de son adjoint, le non moins célèbre international algérien, Tahar Labane pour entamer une mission, dont l’objectif principal est de se qualifier au prochain Mondial de la discipline, prévu en 2021 en Egypte.

Mais pour ce faire, il est d’importance capitale de bien terminer le prochain championnat d’Afrique prévu en janvier prochain en Tunisie. Et dans les deux cas, la mission des Verts est très compliquée. D’une part, parce que la sélection algérienne est en hibernation depuis 13 mois ! Ensuite, il s’agit de disputer deux très grandes compétitions chez des sélections qui planent sur le continent africain alors que les Verts n’ont terminé la dernière CAN qu’à la 6e place. Une «honte» pour l’Algérie qui ne cessait de titiller et surtout de faire peur à tous ses adversaires. Et tout comme la sélection algérienne de football avant la venue du sélectionneur Djamel Belmadi où les Verts étaient livrés à eux-mêmes dans le sens le plus large du terme, la sélection algérienne de handball est très disloquée. Et il va falloir d’abord remettre de l’ordre avec surtout une «discipline» digne d’une «véritable sélection nationale».

Les premières déclarations du nouveau sélectionneur, en attendant bien évidemment sa première conférence de presse (mais à la Fédération algérienne on ne juge pas important une telle conférence de presse apparemment !?...), sont bien claires: «Je suis très content d’entamer une nouvelle aventure sportive dans un pays comme l’Algérie. Je connais bien cette sélection algérienne pour l’avoir vue sur les terrains africains et j’ai même eu l’occasion d’affronter l’équipe quand j’étais coach de la Tunisie. J’avais beaucoup apprécié le caractère et la combativité de vos joueurs.

J’ai bien suivi le parcours de l’Algérie durant le championnat d’Afrique 2018. J’ai vu que l’équipe a perdu de son éclat terminant la compétition en 6e place. J’ai trouvé que ce n’était pas sa place, notamment avec des joueurs aussi talentueux », fait remarquer Alain Portes. « Quand on m’a proposé de venir driver l’Algérie, j’ai été très touché. Il est temps que les joueurs arrivent à prendre du plaisir à jouer. Je vais essayer d’apporter un regard nouveau» a-t-il souligné. Le nouveau sélectionneur des Verts n’a pas omis de signaler que «Je connais bien des joueurs algériens évoluant à l’étranger et j’ai même moi-même choisi Tahar Labane avec qui j’ai travaillé.

Et je vais justement continuer à travailler en étroite collaboration avec mon adjoint Tahar Labane. Ce dernier a été choisi pour sa compétence et surtout sa maîtrise du handball algérien. Il connaît d’ailleurs mieux que moi tous les joueurs algériens», a indiqué le nouveau sélectionneur du handball algérien.

Le Mondial 2021 en Egypte comme objectif

Et pour les objectifs du nouveau staff de la sélection algérienne de handball, il faut savoir que l’entraîneur français Alain Portes s’est engagé pour deux ans avec la sélection algérienne messieurs. L’objectif est de qualifier le Sept national au Mondial-2021. Et il le dit si bien lui-même : «L’objectif principal sera de qualifier le Sept algérien au prochain Mondial 2021 en Égypte. Pour ce faire, nous devons nous classer dans le top 6 du championnat d’Afrique 2020 en Tunisie. Nous voulons non seulement nous qualifier, mais préparer cette équipe nationale pour montrer un visage assez séduisant en Égypte. Les Jeux méditerranéens 2021 sont également un objectif important. Il s’agira avant tout d’une fête à Oran. Donc, nous devons également être à la hauteur», a-t-il conclu. Le contrat d’Alain Portes prendra donc fin exactement en juillet 2021, après les Jeux méditerranéens qu’accueillera la ville d’Oran.

Premier contact avec les joueurs

Alain Portes avait d’ailleurs annoncé la liste de «sa première sélection nationale algérienne» composée des joueurs locaux pour un stage qui se déroule actuellement à Bou Ismail. Le nouvel entraîneur de la sélection nationale de handball a convoqué 21 joueurs pour le premier stage de préparation en vue de la coupe d’Afrique des nations (CAN 2020), prévue en janvier en Tunisie. Le nouveau staff technique national n’a convoqué que des joueurs évoluant en Algérie, dont plusieurs éléments du GS Pétroliers (6 joueurs) et du CR Bordj Bou Arréridj, champion d’Algérie 2018-2019 (6 également). Outre la liste des joueurs retenus, la Fédération algérienne de la discipline (FAHB) a également dévoilé le programme de préparation du Sept national durant le mois d’août. Ainsi, le premier stage a débuté, hier, et s’étalera jusqu’au 12 du mois en cours. Il sera suivi d’un deuxième regroupement du 19 au 27 du même mois. Pour ce premier stage, Alain Portes déclare que « Je connais déjà quelques joueurs notamment les anciens.

Je vais connaître les nouveaux et les mettre dans un contexte favorable pour donner le meilleur sur le terrain. b Le groupe sera renforcé par d’autres joueurs, évidemment ceux évoluant à l’étranger. Ce premier stage sera donc une très bonne opportunité pour une prise de contact avant le second stage où commencera le vrai travail pour des échéances par étape. A noter qu’Alain Portes et son adjoint Tahar Labane, ont été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports et on doit donc voir les premières prémices d’une bonne sélection, peut-être, dès les prochains Jeux africains dont quelques joueurs au Maroc, puisque finalement l’Algérie sera bel et bien présente à ces joutes alors que la fédération avait annoncé auparavant sa non-participation au Maroc.

Espérant enfin qu’Alain Portes va renforcer son staff par un préparateur physique et un entraîneur des gardiens.

Liste des joueurs retenus



·GS Pétroliers : Abdelmalek Slahdji (gardien de but), Ahmed Boussaïd, Alaa-Eddine Hadidi, Abderrahim Berriah, Messaoud Berkous, Riad Chahbour

·CRB Bou Arréridj : Achraf Hamzaoui (gardien de but), Mohamed Fdila, Mohamed Griba, Abdenour Hammouche, Khaled Benlahcene, Oussama Halhal

·JSE Skikda : Adel Bousmal (gardien de but), Redouane Saker, Ali Boulahsa

·ES Aïn-Touta : Islam Boukhatem (gardien de but), Ayat Allah Khoumeïni Hamoud

·CRB Baraki : Mustapha Hadj-Sadok

·IC Ouargla : Okba Ensaâd

·JS Saoura : Karim Sedrati

·MC Saïda : Mokhtar Kouri