Alain Portes, l'entraîneur français de l'Equipe nationale de handball, veut continuer son aventure à la tête de la barre technique des Verts, dans l'objectif de «construire et structurer une relève durable» pour la discipline en Algérie. C'est lui-même qui l'a fait savoir, à l'issue de la participation du Sept algérien au Mondial-2021 en Egypte:

«Quand je prends une équipe en main, mon idée est de construire et structurer un projet sportif. Pour l'instant, je me sens bien avec ce groupe et je compte poursuivre l'aventure avec l'Algérie.» Dans sa déclaration à la télévision algérienne et reprise par l'APS, Portes affirme que «cela va être dure de rattraper les années de sommeil du handball algérien, mais nous allons faire le maximum pour détecter des jeunes joueurs qui assureront une relève durable pour le hand algérien». Faisant le bilan de la participation de l'Algérie au tournoi planétaire, l'intervenant dira: «Nos joueurs ont été pris de panique lors du premier match face au Maroc, notamment, à cause du manque de compétition, causé par la pandémie de coronavirus. Heureusement, nous avons réussi à inverser la tendance en deuxième période pour arracher la victoire qui nous a permis de passer au tour principal.» Et d'ajouter: «Je pense que le match face à la France est notre match référence au Mondial. C'était un grand moment, les joueurs étaient respectueux, en appliquant les consignes sur le terrain.» À la tête de la barre technique nationale depuis un an et demi, le coach français a réussi à hisser l'Algérie sur la troisième marche du podium de la CAN-2020, et de renouer avec le Mondial. En Egypte, la sélection algérienne a bouclé, dimanche, sa participation au Mondial avec un bilan de cinq défaites, respectivement, face à l'Islande (24-39), le Portugal (19-26), la France (26-29), la Norvège (23-36) et la Suisse (24-27), contre une seule victoire devant le Maroc (24-23).