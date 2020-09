Le milieu de terrain espagnol Thiago Alcantara s'est engagé avec Liverpool, après 7 ans passés au Bayern Munich, a annoncé ce vendredi, le club anglais. Le joueur de 29 ans, vainqueur de la Ligue des champions cet été avec le Bayern, a signé un «contrat de longue durée», ont précisé les champions d'Angleterre. Le montant du transfert s'élèverait à 26 millions d'euros, selon les médias britanniques. «C'est un sentiment incroyable. J'attendais ce moment depuis longtemps et je suis très heureux d'être ici», a déclaré Thiago au site Web de Liverpool. L'Espagnol, qui portera le numéro 6 chez les Reds, entend obtenir le même succès en Angleterre qu'en Allemagne.

«Quand les années passent, vous essayez de gagner autant que vous le pouvez et quand vous gagnez, vous voulez gagner encore plus (...) Je veux atteindre tous les objectifs, gagner autant de trophées que possible», a-t-il avancé.

Fils de l'ancien international brésilien Mazinho et frère de Rafa el Alcantara, Thiago a débuté au FC Barcelone où il a remporté, notamment trois Ligas et une Ligue des champions (2011).

Arrivé au Bayern en 2013, il a ajouté à son palmarès 7 titres de champion d'Allemagne, trois Coupes nationales et décroché une nouvelle Ligue des champions, le mois dernier.

Fin juin, les médias allemands avaient révélé les envies d'ailleurs du milieu de terrain qui n'avait pas souhaité prolonger son contrat avec le club bavarois.

Formé à la Masia du Barça, Thiago se distingue par son aisance technique, sa vista et ses qualités de récupérateur et dribbleur. Avec Thiago Alcantara, Liverpool s'offre sa deuxième signature de l'été, après celle du latéral grec Kostas Tsimikas.