Le match de l’Equipe nationale algérienne face à la Colombie, qui est programmé au stade Pierre Mauroy de Lille est à haut risque pour les autorités françaises qui craignent des débordements de la part des supporters algériens qui seront présents en masse au stade (plus de 40 000) qui se situe dans la commune résidentielle de Villeneuve-D’Ascq près de Lille. Pour cette rencontre, 250 stadiers ont été mobilisés pour enca-drer les 40000 supporters algériens. « Il faut surtout sécuriser le parvis et faire attention aux gens qui n’ont pas de tickets. On a limité les commandes à huit places et on s’attend à un public plutôt familial. On ne voulait pas qu’il y ait des associations qui se retrouvent par bloc en tribune. Mais on n’a pas d’inquiétudes particulières. Le match a été validé par la FFF et la préfecture. Le risque est minime. Cela n’a rien à avoir avec un potentiel Algérie- France. Il y a ce projet à l’étude, donc tout le monde veut que ce match face à la Colombie se déroule dans de bonnes conditions. », a indiqué le directeur su stade Pierre Mauroy, Olivier Baudry à L’Equipe. De leur part, la direction du département de la sécurité publique est mobilisée pour réduire au maximum les troubles à l’ordre public.

« Il y a une vraie crainte de trouble à l’ordre public. Sur notre secteur, on a traditionnellement beaucoup de troubles à l’ordre public et à la circulation à l’occasion des matchs de l’Algérie », a affirmé un responsable de la direction du département de la sécurité publique (DDSP). Et d’ajouter : « On a vu ce qui peut se passer après un match de l’Algérie lors de la dernière coupe d’Afrique. On aura tout le panel, force mobile en complément des unités locales, brigade séquestre, compagnie départementale d’intervention et CRS, ce qui pourrait représenter 400 agents ». C’est une vraie alerte donc pour les services spécialisés de la ville de Lille, afin de sécuriser au maximum ce match et éviter tout débordement des supporters algériens qui seront environ 40 600, les deux tiers des spectateurs sont issus des Hauts de la France et le tiers restant de l’Ile de France.