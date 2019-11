Réda Halaïmia :

« Je suis très heureux de faire partie de cette équipe pour la première fois de ma carrière. Je tâcherai d’être à la hauteur et pouvoir convaincre le sélectionneur par mes qualités. J’espère bénéficier de ma chance. Youcef Attal (son concurrent au poste de latéral droit, ndlr) est comme un frère pour moi, nous devons s’unir pour réaliser de bons résultats face à la Zambie et le Botswana. Sur le plan personnel, je me sens bien dans le championnat belge grâce au soutien de ma famille et les prières de ma mère que Dieu ait son âme. J’ai pu exaucer son rêve, elle qui voulait tant me voir porter le maillot des Verts. »

Adam Zorgane :

« Fier d’être retenu pour ces deux premières rencontres des qualifications de la CAN2021. J’espère être à la hauteur de la confiance de Belmadi qui a affirmé qu’il me suivait depuis la saison dernière. Les autres joueurs de l’équipe nationale m’ont très bien accueilli, ils m’ont fait sentir que je suis un ancien élément du groupe. Mon père (Malik Zorgane : ancien international algérien de l’ES Sétif, ndlr) est très fier de cette première convocation. J’espère suivre ses pas et rééditer ses exploits quand il portait le maillot national. »



Maxime Spano-Rahou :

« L’ambiance est excellente au sein du groupe. Tous les joueurs s’entendent à merveille, et vous sentez une grande fraternité sur le terrain. C’est facile pour un nouveau comme moi de s’adapter dans un tel environnement, d’autant plus que le sélectionneur et les membres de son staff sont très proches des joueurs. Quand vous portez le maillot de l’équipe nationale, vous devez être prêt à vous battre et à donner le maximum sur le terrain. »