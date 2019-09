Alexis Sanchez assure qu’il ne regrette en rien son passage à Manchester United : « Je suis très heureux d’avoir évolué à Manchester United. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, c’est le club qui a le plus gagné en Angleterre. Quand je suis allé à Arsenal, c’était fantastique – j’étais heureux là-bas, mais United grandissait à ce moment-là, achetait des joueurs pour gagner quelque chose. Je voulais les rejoindre et tout gagner. Je ne regrette pas d’y aller », a déclaré l’international chilien sur BBC Sport. Il explique également les raisons de son départ : « J’étais heureux à Manchester United aussi, mais j’ai toujours dit à mes amis: Je veux jouer. S’ils me laissaient jouer, je faisais de mon mieux. Parfois, je jouais 60 minutes, puis je ne jouais pas le prochain match – et je ne savais pas pourquoi. J’ai fait une bonne Copa America et après cela, je suis rentré et je n’ai pas joué un seul match. Vous devez posez la question à l’entraîneur sur ce fait, pas à moi » a-t-il conclu.