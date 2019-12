La sélection algérienne féminine de football affrontera son homologue de Burkina Faso, lors du premier tour des éliminatoires de la CAN 2020, dans un pays qui reste à désigner. Les quatre matchs de ce premier tour auront lieu entre le 6 et 14 avril 2020. En cas de qualification, l’Algérie croisera le fer avec la Côte d’Ivoire, au second tour qui verra l’entrée en lice des cadors du continent, notamment les 8 pays animateurs de la phase finale de l’édition 2018 qui a eu lieu au Ghana. Les matchs du second tour sont prévus entre le 1er et le 9 juin 2020, et les onze qualifiés de ce second tour en plus du pays hôte, disputeront la phase finale qui devra avoir lieu du 23 novembre au 1er décembre 2020.