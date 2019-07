La sélection algérienne de volley-ball messieurs s’est imposée devant son homologue botswanaise par 3 sets à 0 (25-20, 25-13, 25-11), pour le compte de la 5e et dernière journée du groupe A du championnat d’Afrique des nations 2019. Le Six national, qui termine à la 2e place du groupe A affrontera le Cameroun, leader invaincu du groupe B, en demi-finale prévue aujourd’hui. La deuxième demi-finale mettra aux prises la Tunisie (tenante du trophée) et l’Egypte.