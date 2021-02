Le directeur technique national (DTN) Ameur Chafik a indiqué que la sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17) devrait affronter son homologue ivoirienne, en match amical prévu à Alger à une date qui reste à arrêter. Cette rencontre amicale rentre donc bien dans le cadre de la préparation de nos jeunes sélectionnés en vue de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2021) prévue au Maroc du 13 au 31 mars.

Le temps presse et les responsables aussi bien de la DTN que de la sélection nationale des U17 doivent multiplier les efforts pour que nos jeunes soient au top lors de la phase finale de cette compétition continentale qu'ils ont retrouvé après 12 ans d'absence. Dans une déclaration à l'APS, le DTN a déclaré: «Nous avons commencé à ratisser large et contacter les éventuels sparring-partners en vue de la CAN. Nous avons eu un retour favorable de la part de la Fédération ivoirienne, qui a donné son accord pour un match amical à Alger.»

Mais, mieux encore le DTN a tenu à préciser que «notre objectif est de disputer quatre tests amicaux». Ce qui montre toute la volonté de la DTN à aider ces jeunes des U17 pour bien représenter le pays en terre marocaine dans un mois. Le directeur technique national, Ameur Chafik a conclu en indiquant que «l'intégralité de la préparation va se dérouler en Algérie. La DTN, en concertation avec le staff technique, est en train de tracer le programme de préparation. On en saura un peu plus, une fois les derniers qualifiés connus et le tirage au sort effectué».

Sous la houlette du sélectionneur national Mohamed Lacete, l'Equipe nationale des U17 a entamé, vendredi, un stage au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en présence de 24 joueurs locaux. Ce premier rassemblement de l'Equipe nationale depuis sa qualification pour la phase finale de la CAN-2021 s'étalera jusqu'au 13 février. Il est utile de rappeler au passage que la sélection algérienne des U17 a validé son billet pour la phase finale de la CAN-2021 en terminant en tête de classement du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) disputé à Alger du 18 au 24 janvierdernier. Durant cette période, les Verts ont battu la Libye (3-2), avant de faire match nul contre la Tunisie (1-1).

Outre l'Algérie et le Maroc (pays hôte), 6 autres nations ont validé leur billet pour la CAN-2021: le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et la Zambie, en attendant de connaître les quatre derniers qualifiés à l'issue des qualifications zonales.

Enfin, faut-il rappeler également l'unique participation de l'Algérie à la CAN des U17 de 2009, lors de l'édition disputée à domicile, qui avait vu les joueurs de l'ancien sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue face à la Gambie (3-1).

Zetchi préside une réunion de préparation de l'événement

Avant de se déplacer au Qatar, pour assister aux matchs de la Coupe du monde des clubs, le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a présidé, dimanche dernier, une réunion pour préparer dans les meilleures conditions possibles le déplacement de l'EN U17 au Maroc pour prendre part à la CAN, qui aura lieu du 13 au 31 mars prochain. Plusieurs sujets ont été passés en revue lors de cette séance durant laquelle Zetchi a désigné Gueddah comme chef de la délégation algérienne, qui comprendra 44 membres (dont 28 joueurs), et qui sera accompagné de Mohamed Maouche, en qualité d'invité d'honneur. Une série de réunions est prévue pour affiner les préparatifs sur tous les plans (logistique, autorisations de sortie, les stages et les matchs de préparation,...).