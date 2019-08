Après son sacre en coupe d’Afrique des nations, la sélection nationale algérienne de football est sollicitée un peu partout pour des matchs amicaux. Après, entre autres, la Belgique, l’Argentine et la Belgique, pour ne citer que ces nations, voilà que la Côte d’Ivoire se met de la partie en proposant la tenue d’une joute amicale face aux protégés de Djamel Belmadi au mois de septembre prochain. à en croire le site spécialisé, La Gazette du Fennec, citant des sources proches de la FAF, la Côte d’Ivoire pourrait donner la réplique aux Verts au mois de septembre prochain. La même source ajoute que la FAF prendrait la décision dans les jours à venir concernant le programme de l’EN, elle (l’EN) qui reprendra la compétition officielle au mois de novembre prochain avec le début des éliminatoires de la CAN-2021, au Cameroun. La FAF attend le retour du sélectionneur national, Djamel Belmadi, de ses vacances, qu’il passe actuellement à Champigny-sur-Marne, pour établir le programme à court et moyen terme de son équipe.

Le prochain stage des Verts devrait avoir lieu le 2 septembre prochain pour s’achever le 8 septembre. Une date FIFA où le tour préliminaire de la CAN-2021 mettra aux prises les sélections africaines les moins bien classées, et où l’Algérie n’est pas concernée. L’occasion, donc, pour la FAF, de programmer un test amical face à une autre sélection africaine épargnée par ce tour préliminaire. La Gazette du Fennec ajoute qu’outre la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mali sont également des pistes évoquées, alors que pour le mois d’octobre les Verts pourraient affronter une sélection européenne (Belgique) ou sud-américaine (Chili ou Uruguay). Lors des éliminatoires de la CAN-2021, les deux premières journées se joueront entre le 11 et le 19 novembre prochain, où les Verts débuteront par la réception de la Zambie, avant de se déplacer à Gaboronne pour affronter le Botswana, drivé par l’Algérien Adel Amrouche. Ces éliminatoires reprendront 9 mois plus tard, où les Verts iront défier le Zimbabwe, lors d’une double confrontation à la fin de l’été (21 août-8 septembre 2020).