EVOL Sport, la société organisatrice des matchs amicaux de l'Equipe nationale de football, choisie par la Fédération algérienne de football (FAF), a fini par répondre favorablement aux revendications du coach Djamel Belmadi, en lui assurant les deux matchs amicaux qu'il voulait. Mais cette concrétisation a pris du temps, d'autant plus que la date FIFA du mois d'octobre était connue depuis quelque temps et autant pour les dates des deux matchs que l'Algérie devrait jouer contre le Zimbabwe (aller et retour) au mois de novembre prochain. Et ce n'est, donc, que vendredi soir qu'un premier match a été acté entre les Verts et la sélection du Nigeria pour le vendredi 9 octobre au stade Jacques Lemans Arena à Sankt Veit an der Glan, en Autriche, à partir de 20h30. La FAF a annoncé cette information sur son site officiel, dans la soirée. Il faut aussi noter que la société évènementielle EVOL Sport n'a toujours pas conclu officiellement le second match des Verts ni sa domiciliation. Un fait contesté par les fans des Verts, qui le qualifient de «honte», étant donné qu'il s'agit du champion d'Afrique en titre. Et si on sort l'argument de la propagation du coronavirus en Europe, on se posera, donc, bien la question de savoir comment se fait-il que les autres sélections africaines ou les organisateurs des matchs amicaux des autres pays africains ont pu programmer leurs deux rencontres amicales bien avant les champions d'Afrique? Conclusion: tout est une question de bonne gestion. Et un bon gestionnaire est celui qui sait prévoir.

Ceci dit, et concernant le deuxième match amical que les Verts doivent disputer, celui-ci n'est pas encore confirmé. La FAF a précisé dans son dernier communiqué que «en attendant la confirmation officielle de la seconde sortie des Verts qui ne saurait tarder, ces derniers affronteront le Nigeria le vendredi 9 octobre 2020 (20h30). Ce sont les deux Fédérations, algérienne et nigériane, qui ont souhaité programmer cette rencontre en prévision des préparatifs des deux nations pour les prochaines échéances». Ce qui incite à comprendre que ce n'est point EVOL Sport qui a pu concrétiser ce match amical contre le Nigeria! (?) Les joueurs de Belmadi, lequel insistait pour affronter deux gros calibres, devront passer leur second test amical probablement face au Cameroun, le 12 ou 13 octobre aux Pays-Bas. Mais, aux dernières nouvelles, le match contre le Cameroun n'a pas été confirmé suite aux restrictions des autorités hollandaises qui ont refusé l'entrée sur leur sol des joueurs du Cameroun et de l'Algérie qui viennent de France, en raison de la situation sanitaire. On parlait alors d'une éventuelle deuxième domiciliation de cette joute dans un pays autre que les Pays-Bas, mais là, c'est l'aspect financier qui est entré en jeu pour bloquer cette éventualité. Les Camerounais sont d'ailleurs connus pour ces «histoires de demander beaucoup d'argent» afin de disputer un quelconque match amical. Le site La Gazette du Fennec a confirmé, à juste titre, «la confrontation face au Cameroun n'aura finalement pas lieu pour diverses raisons financières et sanitaires. Malgré cela, l'Algérie va, selon toute vraisemblance, disputer un second match amical».

La même source indique que «selon nos informations, ce serait être face au Mexique de l'ancien coach du FC Barcelone, Tata Martino. «Une rencontre également annoncée, côté mexicain, par le reporter et journaliste mexicain Gibrán Araige, confirmant ainsi notre propre source algérienne», lit-on encore sur le même média. Notons, par ailleurs, qu'El Tri n'a, pour le moment qu'un seul match programmé face aux Pays-Bas, le 7 octobre prochain à Amsterdam, alors que son second match, prévu face à la Nouvelle-Zélande a été annulé. Pour rappel, un seul match Mexique - Algérie s'est déroulé à Mexico. C'était lors d'un tournoi de préparation pour la Coupe du monde 86, en décembre 1985.

Le Mexique, quart de finaliste de son mondial, l'avait emporté 2 buts à zéro. Quant à l'Algérie et le Nigeria, les deux sélections vont ainsi se

retrouver 15 mois après leur opposition remportée par les Verts (2-1), lors de la demi-finale de la dernière coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte.